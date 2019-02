Sonnenbühl Ins Schleudern gekommen

Sonnenbühl / swp

Plötzlich auftretende Straßenglätte ist einem 52-jährigen VW-Fahrer am Donnerstagmorgen auf der Lauchtertstraße zum Verhängnis geworden. Der aus Meckenbeuren stammende Mann war gegen 7.45 Uhr mit seinem Touran auf der Gemeindeverbindungsstraße von Erpfingen in Richtung Willmandingen unterwegs, als er kurz vor Ortsbeginn auf der glatten Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Grundstück krachte er mit großer Wucht gegen einen Baum. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings fiel der Sachschaden mit etwa 25 000 Euro beträchtlich aus. Der VW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.