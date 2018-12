Engstingen Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten

Engstingen / swp

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw Ford die L387 von Engstingen kommend in Richtung Einmündung zur L230, als dieser plötzlich bewusstlos wurde. Im Anschluss verlor der 37-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw Ford und geriet in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Ford-Lenker mit einem entgegenkommenden Pkw VW eines 64-Jährigen, welcher kurz zuvor von der L230 aus Richtung Kohlstetten kommend nach links auf die L387 einbog. Durch den Aufprall erlitt der 64-jährige Fahrer des Pkw VW leichte Verletzungen. Der 37-jährige Unfallverursacher sowie seine 39-jährige Mitfahrerin erlitten jeweils mittelschwere Verletzungen. Ein sich ebenfalls im Fahrzeug befindliches dreijähriges Kind blieb glücklicher Weise unverletzt. Sämtliche Verletzten wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert. Die Feuerwehren aus Engstingen und Lichtenstein waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 40 000 Euro. Der Pkw Ford und der Pkw VW mussten jeweils durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Weshalb der 37-Jährige Fahrer des Pkw Ford plötzlich das Bewusstsein verlor ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Verkehrspolizei Tübingen. Zur Unfallaufnahme musste die L387 mehrfach kurzzeitig gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.