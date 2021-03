Zu einem größeren Heckenbrand mussten die Freiwillige Feuerwehr Münsingen und die Polizei am Dienstagnachmittag in die Münsinger Eichbergstraße ausrücken. Ein 13-jähriger Junge hatte kurz nach 16 Uhr beim Spielen mit Feuer hantiert und dabei die Hecke in Brand gesetzt. Innerhalb weniger Minuten brannte die etwa 30 Meter lange und zirka zwei Meter hohe Thuja-Hecke fast vollständig aus.

Starke Rauchentwicklung

„Beim eintreffen der Feuerwehr stand die Hecke im Vollbrand. Ein angrenzendes Wohnhaus war akut in Gefahr“, heißt es im Bericht der Münsinger Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften in einem Löschzug ausgerückt war. Zudem kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Den Feuerwehrleuten gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein nahestehendes Wohngebäude zu verhindern. „Es wurde eine Riegelstellung zum Gebäude aufgebaut und die Brandbekämpfung eingeleitet. Das Gebäude und die Hecke wurden anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert.“

Durch den Brand wurden eine an der Fassade angebrachte Satelliten-Schüssel und eine Fensterscheibe in Mitleidenschaft gezogen. Letztere war durch die Hitze bereits zerstört worden. Ob ein in der Nähe gestandenes Auto ebenfalls beschädigt wurde, muss noch ermittelt werden, heißt es im Bericht des Polizeipräsidiums Reutlingen. Der bisher festgestellte Schaden wird von der Polizei auf 4500 Euro geschätzt.

Drei Einsätze in einer Woche