Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag auf der L 385 erlitten. Ein 20-Jähriger befuhr um 16.15 Uhr mit seinem Audi A3 die Landstraße von Mägerkingen herkommend in Richtung Hausen. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte der Fahrer zu spät, dass der Verkehr vor ihm aufgrund eines Linksabbiegers anhalten musste. Beim Zusammenstoß mit einem VW Golf zog sich dessen 59-jährige Fahrerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der VW Golf musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15 000 Euro geschätzt.