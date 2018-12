Engstingen Fiat schleudert Opel in Zaun

Fiat schleudert Opel in Zaun

Engstingen / swp

Am Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr ist es im Gewerbepark Haid zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde, teilt die Polizei mit.

Zum Unfallhergang heißt es, dass ein 44-jähriger Fiat-Lenker beim Linksabbiegen von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in die Eberhard-Finckh-Straße einen entgegenkommenden 81-jährigen Opel-Fahrer übersah, sodass es zu Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Aufgrund des wuchtigen Aufpralls wurde der Opel in den Zaun eines angrenzenden Firmengrundstücks geschleudert.

Der Opel-Fahrer verletze sich hierbei schwer und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. An den beiden Fahrzeugen und dem Zaun entstand Sachschaden in Höhe von rund 14 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, schreibt die Polizei abschließend.