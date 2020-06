Am Pfingstsonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr Riedlingen gegen 13.30 Uhr mit den Abteilungen Zwiefaltendorf, Zell-Bechingen und Riedlingen zu einem Fahrzeugbrand in einem Waldstück bei Zwiefaltendorf alarmiert. Eine schwarze Rauchsäule am Emerberg oberhalb des Stadtteils Zwiefaltendorf wies den anrückenden Einsatzkräften bereits auf der Anfahrt den Weg.

Wagen stand im Vollbrand

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der PKW bereits im Vollbrand und das Feuer hatte sich auf den angrenzenden Bewuchs ausgebreitet. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell eindämmen und löschten den brennenden Wagen schließlich mit Schaum. Mit einer Wärmebildkamera wurde die Umgebung anschließend noch auf möglicherweise unentdeckte Glutnester kontrolliert. Die Abteilung Zwiefaltendorf blieb zur Sicherheit noch bis zum Abtransport des ausgebrannten Fahrzeuges an der Einsatzstelle.

Löschwasser aus Tanks reicht aus

Die Freiwillige Feuerwehr Riedlingen war mit drei Einsatzabteilungen, insgesamt sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort – ebenso auch ein Rettungswagen des Roten Kreuzes sowie die Polizei. Aufgrund der Nähe zum Waldrand, die zusammenhängende Bewaldung am Emerberg lag laut Feuerwehrkommandant Stefan Kuc nur rund 200 Meter entfernt, rückte die Wehr mit insgesamt fünf wasserführenden Fahrzeugen aus. Gelöscht wurde anschließend mit dem Löschwasser aus den Tanks der Fahrzeuge, sodass eine zusätzliche Wasserförderstrecke nicht aufgebaut werden musste.

„Glücklicherweise wuchsen um die Brandstelle nur Laubbäume“, erklärte Feuerwehrkommandant Kuc. Die konnten der Wärmestrahlung des brennenden Autos lange genug widerstehen, sodass die Feuerwehrleute den Brand löschen konnten, ehe er sich zu einem Wald- und Flächenbrand ausdehnen konnte.

Für die Freiwillige Feuerwehr Riedlingen war dies der 51. Einsatz in diesem Jahr. Informationen zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden liegen bislang nicht vor.