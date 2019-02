Undingen Fahrzeuge mutwillig zerkratzt (Zeugenaufruf)

Undingen / swp

Gegen Unbekannt ermittelt der Polizeiposten Alb derzeit wegen Sachbeschädigungen an insgesamt fünf Pkw, die am Freitag und am Montag in der Falltorstraße auf dem zum Kindergarten und zur Steinbühlschule gehörenden Parkplatz begangen wurden. Bereits am Freitag, zwischen neun und elf Uhr, waren an den fünf Fahrzeugen der Erzieherinnen unter anderem Figuren in den Lack gekratzt worden. Am Montag, zwischen 7.30 und 15 Uhr wurden an einem der Autos nochmals neue Kratzer hinterlassen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei unter Telefon (0 71 24) 13 84 entgegen.