In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bislang unbekannte Täter in eine Apotheke in der Münsinger Innenstadt eingebrochen. Durch Aufhebeln der Glasschiebetür gelangten der oder die Täter ins Gebäudeinnere und durchwühlten mehrere Arzneimittelschränke. Über das Diebesgut können nach derzeitigem Stand keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Im Münsinger Industriegebiet wurden in einem Waschpark ebenfalls in der Nacht zum Samstag durch unbekannte Täter mehrere Staubsaugerautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Auch hier beläuft sich der Schaden auf etwa 500 Euro.