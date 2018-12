Einbruch in Wohnhaus

Engstingen / swp

In der Zeit von Samstagnachmittag 15 Uhr bis Mitternacht sind Unbekannte durch das Aufhebeln einer Terrassentüre in ein Einfamilienhaus im Starenweg in Engstingen gelangt, teilt die Polizei mit.

Im Inneren wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Spezialisten der Kriminaltechnik haben zwischenzeitlich die Spuren am Tatort gesichert. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf etwa 1000 Euro.