Einen geringen Bargeldbetrag hat ein Unbekannter erbeutet, der in der Nacht zum Freitag in einen Kindergarten in der Straße Im Badstuhl eingebrochen ist.

Balkontür aufgehebelt

Der Täter hebelte zwischen 19 Uhr und 6.45 Uhr eine Balkontür auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumen. Bei seiner Suche nach Wertgegenständen stieß er auf Bargeld, dass er mitgehen ließ. Der von dem Einbrecher angerichtete Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.500 Euro übersteigt dabei den Wert seiner Beute um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt.

