Im Zeitraum zwischen 3 Uhr und 6 Uhr ist am Samstagmorgen in einen Jugendclub in der Straße „Hohe Morgen“ sowie in eine in der Nachbarschaft befindliche Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebes eingebrochen worden. Aufgrund der ähnlichen Begehungsweise und der räumlichen Nähe ist davon auszugehen, dass es sich um denselben Täter handelt. Im Jugendclub wurden aus einer Kasse Bargeld und ein Computerlaufwerk entwendet. Außerdem hebelte der Einbrecher einen Getränkeautomaten auf und entnahm eine größere Menge Münzgeld. Der Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro beziffert. Aus der Werkstatt des landwirtschaftlichen Betriebes wurden zwei Winkelschleifer, eine Bohrmaschine sowie ein Baustellenradio gestohlen. Auch hier wird der angerichtete Sachschaden auf rund 1000 Euro geschätzt.