Münsingen / swp

In der Zeit von Montagabend, 19 Uhr, bis Dienstagvormittag, 8.30 Uhr, ist ein noch unbekannter Täter in eine Apotheke in der Nähe des Marktplatzes eingestiegen. Dabei wuchtete er mit brachialer Gewalt die Eingangstür auf, ehe er sich auf die Suche nach Beute machte.

Neben diversen Medikamenten fiel ihm auch Bargeld in noch unbekannter Höhe in die Hände. Zur Höhe des angerichteten Sachschadens liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor.