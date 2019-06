Ein Motorradfahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Sturz auf der L 230 verletzt worden. Der 53-Jährige war gegen 9.20 Uhr mit seiner BMW-Maschine auf der Landstraße von Münsingen in Richtung Böttingen unterwegs. Auf Höhe der Herzog-Albrecht-Allee geriet er mit seinem Motorrad vermutlich aus Unachtsamkeit auf die dortige Verkehrsinsel und stürzte. Der Biker zog sich durch den Sturz nach derzeitigen Erkenntnissen schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Zweirad, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden ist, musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, kam auch die Feuerwehr mit sechs Einsatzkräften vor Ort.