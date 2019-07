Beim Einbruch in eine Ski- und Wanderhütte in der Straße Am Trieb in Undingen hat ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen Bargeld und Alkoholika entwendet. Der Täter verschaffte sich zwischen ein Uhr und 5.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte in der Folge diverse Schränke. Dabei stieß er auf mehrere Getränkeflaschen sowie einen geringeren Bargeldbetrag. Anschließend machte sicher der Einbrecher unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. Zur Spurensicherung rückten Kriminaltechniker an.