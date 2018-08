Sonnenbühl / swp

Einen Bollerwagen mit einer darauf installierten Musikanlage haben noch unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Sonntag, 17.45 Uhr, von einem Wiesengrundstück im Hagentäle entwendet. Das Gefährt, das unter anderem bei Maiwanderungen zum Einsatz kommt, stand in einem verschlossenen Schuppen am Bauwagen „Sandkasten“. Der Wert des Bollerwagens wird auf 450 Euro geschätzt. Zudem kappten die Täter noch zwei Stromleitungen.