Pfronstetten Die Zahl der Katholiken nimmt im letzten Jahr leicht zu

In St. Nikolaus in Huldstetten verringerte sich die Zahl der Katholiken seit 2016 auf 298. © Foto: kü

Mit 368 Gemeindemitgliedern zählt St. Nikolaus in Pfronstetten die meisten Katholiken in der Gemeinde. © Foto: kü

Pfronstetten / Jürgen Kühnemund

Die Zahl der katholischen Gläubigen hat in Pfronstetten gegenüber den letzten beiden Jahren leicht zugenommen. Dies geht aus den Zahlen hervor, die die vier katholischen Pfarreien in der neuesten Ausgabe des Pfronstetter Mitteilungsblatts veröffentlicht haben. Demnach gibt es in der Gesamtgemeinde im letzten Jahr 1116 Katholiken. Das Jahr zuvor waren es 1112 gewesen, in 2016 1110.

Den größten Zuwachs meldet das Pfarramt St. Stephanus in Tigerfeld mit aktuell 243 Gemeindemitgliedern. 2017 waren es 241 gewesen, das Jahr zuvor 235. Ein leichtes Plus gibt es auch in St. Laurentius in Aichelau. Den 207 Gemeindemitgliedern in den Jahren 2017 und 2018 stehen 206 im Jahr 2016 gegenüber. Leicht rückläufig dagegen ist die Zahl in St. Nikolaus in Pfronstetten. Zählte die Kirche im letzten Jahr 368 Gemeindemitglieder, waren es das Jahr zuvor 367, in 2016 hatte es aber 369 Katholiken gegeben. St. Nikolaus in Huldstetten hat in 2018 mit 298 Mitgliedern zwei gegenüber dem Jahr 2016 verloren. In 2017 waren es 297 gewesen.

St. Laurentius in Aichelau ist mit 207 Gemeindemitgliedern die kleinste katholische Pfarrei im Ort. Dort gab es im letzten Jahr drei Taufen, eine Erstkommunion und eine Firmung und keine Hochzeit. Diese Zahlen sind gegenüber den beiden Vorjahren rückläufig. In St. Laurentius wurden in 2018 auch erstmals keine Kirchenaustritte gemeldet. 2017 hatte es einen, 2016 vier gegeben.

St. Nikolaus in Pfronstetten meldet laut Pfarramt zwei Hochzeiten und zwei Taufen, dazu eine Erstkommunion sowie fünf Firmungen. Auch diese Zahlen fallen gegenüber den Vorjahren niedriger aus. In 2018 gab es in der größten Pfronstetter Kirchengemeinde mit 368 Katholiken auch zwei Kirchenaustritte.

Eine Hochzeit, keine Taufe, zwei Erstkommunionen und zwei Firmungen ist die Bilanz von St. Nikolaus in Huldstetten. 2017 gab es eine Hochzeit, drei Taufen, sechs Erstkommunionen und fünf Firmungen. Nach einem Kirchenaustritt zählt St. Nikolaus in 2019 298 Gemeindemitglieder.

St. Stephanus in Tigerfeld meldet schließlich den größten Zuwachs an Gemeindemitgliedern. 243 sind es im letzten Jahr, zwei mehr als in 2017 und gar acht mehr als in 2016.

Das Pfarramt meldete für 2018 auch drei Hochzeiten, sechs Taufen, eine Erstkommunion und eine Firmung. Die Zahl der Taufen hat deutlich zugenommen, die der Erstkommunionkinder ist dagegen rückläufig. Es gab keine Kirchenaustritte, aber auch keine Kircheneintritte, was im übrigen für alle drei Pfronstetter Pfarreien gilt.