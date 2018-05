Zwiefalten / swp

Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag in der Zwiefalter Steige gestürzt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Biker war gegen 18.40 Uhr bergauf unterwegs und kam wegen zu hoher Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers zu Fall. Eine medizinische Versorgung des 27-Jährigen an der Unfallstelle war nicht erforderlich. An der Kawasaki Ninja entstand Totalschaden von zirka 2.000 Euro. Außerdem wurden ein Verkehrszeichen sowie ein Leitpfosten beschädigt.