Am Donnerstagvormittag ist es am Bahnübergang in der Lautertalstraße in Münsingen zu einem Beinahezusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug der Schwäbische-Alb-Bahn gekommen. Eine 72-Jährige war mit ihrem Ford kurz vor neun Uhr auf der Lautertalstraße unterwegs und fuhr trotz der bereits geschlossenen Schranken über den dortigen Bahnübergang. Hierbei touchierte sie mit der rechten Fahrzeugseite eine der Bahnschranken.

Frau fährt einfach weiter

Nur durch eine Notbremsung konnte der Zugführer einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern. Ohne anzuhalten fuhr die Frau mit ihrem Fahrzeug weiter. Anhand des vom Zugführer abgelesenen Kennzeichens konnte durch die Polizeibeamten anschließend die 72-Jährige als Fahrerin ermittelt werden. An ihrem Wagen war geringer Schaden entstanden. Die Bahnschranke blieb nach Auskunft eines Technikers der Bahnagentur funktionstüchtig. Ob ein Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Es ist jedoch nicht bekannt, wie viele Fahrgäste sich in dem Zug befanden. Der Vorfall wurde erst kurz nach zehn Uhr durch einen Verantwortlichen der Bahn angezeigt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet, teilt das Polizeipräsidium Reutlingen mit.

Zwei Unfälle in kurzer Zeit

Kurios: Erst am frühen Mittwochmorgen war es zuletzt zu einem Unfall an einem Bahnübergang der Alb-Bahn-Strecke gekommen: Ein Lastwagen rutschte auf Eisglätte auf der Bundesstraße 465 gegen die Schrankenanlage des Bahnübergangs am Abzweig nach Mehrstetten. Der Fahrer des Sattelzugs blieb Unverletzt, der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben allerdings bei rund 20 000 Euro.