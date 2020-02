Am Freitag, zwischen 13.00 Uhr und 19.15 Uhr, ist es in der Straße Beim Ruhplatz zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich durch mehrmaliges Hebeln an einem Küchenfenster Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Im Hausinneren durchsuchten sie in mehreren Zimmern sämtliche Schränke nach möglichem Diebesgut. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten am Tatort die Spuren.

