Auf der Bundesstraße 312 zwischen Reutlingen und Zwiefalten kam es auf Höhe zwischen Pfronstetten-Huldstetten und der Landesstraße 253 zu einem Verkehrsunfall, als ein Lastwagenfahrer aufgrund von Eisglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Brummi rutschte in den Graben. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße in beiden Richtungen gesperrt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen soll die Sperrung gegen 18 Uhr aufgehoben werden.

Viele Unfälle und Behinderungen

Auch auf den Albaufstiegen kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen durch querstehende Lkws. Die Räumdienste seien allerorts im Dauereinsatz, heißt es auf Rückfrage der SÜDWEST PRESSE aus dem Lagezentrum des Polizeipräsidiums - diese könnten aber nicht überall gleichzeitig vor Ort sein. Auch auf der Albhochfläche kam und kommt es daher derzeit zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Eine Bilanz des Polizeipräsidiums dürfte am morgigen Tag folgen – heute Nacht soll es zu einem Schneesturm kommen. Vorsicht ist also weiterhin geboten.

Unfall in Münsingen

In Münsingen kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr zu einem Unfall. Ein Audi, welcher vom Parkplatz des Einkaufszentrum kam und in die Hauptstraße einbiegen wollte kollidierte mit einem weiteren Audi, welcher auf dieser fuhr. Hierbei wurden beide Fahrzeuge so beschädigt, dass beide abgeschleppt werden mussten. Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Ob auch hier die Witterung eine Rolle gespielt hat, ist bisher nicht bekannt.