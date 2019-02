Riedlingen Autos fahren nicht mehr

Riedlingen / swp

10 000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich, nach Ausführungen der Polizei, am Freitag gegen 16.40 Uhr an der Neuen Unlinger Straße in Riedlingen zugetragen hat.

Die 55-jährige Fahrerin eines VW musste aufgrund der Verkehrslage anhalten. Die dahinter fahrende 53-jährige Citroen-Fahrerin konnte ebenfalls anhalten. Der 20-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr offenbar ungebremst auf und schob die beiden Fahrzeuge zusammen. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, heißt es abschließend.