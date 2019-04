Ein leichtverletzter Motorradfahrer und ein Schaden in Höhe von etwa 12 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag, kurz vor 14 Uhr, ereignet hat. Ein 73 Jahre alter VW-Fahrer befuhr die K 6773 von Münsingen-Böttingen in Richtung Schelklingen und wollte in den dortigen Verbindungsweg nach links, in Richtung Magolsheim, abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der aus Richtung Schelklingen nach Münsingen fuhr. Obwohl der 21-jährige Biker noch reagierte, konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Zweiradfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt.