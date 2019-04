Unfall und Stau auf A8 Zwischen Merklingen und Ulm: Glätte sorgt für mehrere Unfälle

Auf der A8 gab es am Sonntag Stau zwischen Merklingen und Ulm in Fahrtrichtung München. Die Polizei berichtete von glättebedingten Unfällen. Am Montag läuft der Verkehr bisher weitgehend normal.