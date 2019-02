Esslingen Zweiter Papagei ebenfalls aufgefunden

Esslingen / swp

Auch der zweite der in der Nacht zum Montag im Tierpark Nymphaea entwendeten Papageien ist wieder aufgetaucht. Der Vogel war am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, von Anwohnern der Schenkenbergstraße in etwa sechs Metern Höhe auf der Dachrinne eines Mehrfamilienhauses sitzend entdeckt worden. Tierrettung, Feuerwehr und Mitarbeiter des Tierparks waren anschließend zur Rettung des Vogels im Einsatz. Über eine Leiter der Feuerwehr konnte ein Balkon erreicht werden, von dem aus versucht wurde, das Tier mit einem Kescher einzufangen. Der Papagei entkam noch einmal kurz, flatterte dann aber wohlbehalten auf die Erde und konnte, wie die Polizei formulieren würde, „wiederstandlos in Gewahrsam genommen werden". Das Papageienweibchen befindet sich nun wieder bei seinem bereits am Dienstagvormittag im Bereich der Siemensstraße eingefangenen Gefährten.