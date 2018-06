Verkehr Zwei Verletzte bei heftigem Unfall

Metzingen / swp

Am Samstag gegen 11.10 Uhr sind auf der B 312 auf Höhe der Ausfahrt Metzingen-Rommelsbach bei einem Verkehrsunfall zwei Personen verletzt worden. Ein roter Kleinwagen wollte auf die B 312 in Fahrtrichtung Reutlingen einfahren und ragte an der Einfahrt leicht in die B 312 hinein. Daher musste eine 20-Jährige mit ihrem Kia abbremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender 29-jähriger Mercedesfahrer zu spät und fuhr mit großer Wucht auf den Kia auf.

Die beiden Insassen im Kia wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 20 000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Tübingen, Telefon (0 70 71) 972-8510, sucht Zeugen, insbesondere den Lenker des roten Kleinwagens.