Ein technischer Defekt ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand im Motorraum einer Sattelzugmaschine am Mittwochvormittag auf der Kirchheimer Straße in Erkenbrechtsweiler. Der Fahrer des mit Erdaushub beladenen Sattelzugs war gegen 10 Uhr auf der Kirchheimer Straße unterwegs, als plötzlich der Motor der Zugmaschine zu stottern begann und aussetzte.

Schnelle Brandentwicklung

Beim Aussteigen bemerkte der Fahrer Rauch und Flammen aus dem Motorraum zwischen der Zugmaschine und dem Auflieger aufsteigen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, berichtet das Polizeipräsidium Reutlingen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden fiel mit geschätzten etwa 20 000 Euro allerdings beträchtlich aus. Der Sattelzug musste nachfolgend mit einem Spezialfahrzeug abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Straße bis in die Mittagsstunden gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Zwei Feuerwehren im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Erkenbrechtsweiler war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, verteilte die Wehr ihre Einsatzkräfte auf zwei Löschfahrzeuge sowie einen Mannschaftstransportwagen und einen Gerätewagen. Um tagsüber – während der oftmals kritischen Arbeitszeit – sicher genügend Einsatzkräfte vor Ort zu haben, kooperiert die Erkenbrechtsweiler Wehr zudem mit der Freiwilligen Feuerwehr Hülben, die ebenfalls ausrückte und mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand mit sechs Trupps schnell eingrenzen und ablöschen, wobei verhindert werden konnte, dass das Feuer die in der Nähe befindlichen Gebäude in der Kirchheimer Straße beschädigte. Da auslaufendes Motoröl in die Kanalisation gelangte, wurde zudem der Klärwärter verständigt.