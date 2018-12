Bad Urach Zwei Einsätze für Urachs Wehr

Bad Urach / Alexander Thomys

Der Notruf hörte sich dramatisch an: Am Montagmittag meldete sich ein Senior per Notruf bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst, nachdem er in seiner Wohnung gestürzt war und nicht mehr selbstständig aufstehen konnte. Besonders gefährlich dabei: Die Mann teilte mit, dass der Herd in der Küche noch angestellt sei. Die Leitstelle alarmierte daraufhin um 12.16 Uhr den Rettungsdienst und einen Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Urach, um den möglichen Küchenbrand zu löschen. Die Feuerwehrleute kamen noch rechtzeitig und verschafften sich Zugang zu der Wohnung, ehe das Essen auf dem Herd zu brennen begonnen hatte. Der gestürzte Hausherr wurde vom Rettungsdienst behandelt, die Küche von den Feuerwehrleuten gelüftet.

Nur rund zwei Stunden später wurden die ehrenamtlichen Wehrleute erneut alarmiert. Die Feuerwehr war vom Rettungsdienst angefordert worden, der hinter einer verschlossenen Wohnungstür eine hilflose Person vermutete. Die Florianjünger öffneten die Tür, in der Wohnung konnte allerdings niemand angetroffen werden.