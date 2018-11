Walddorfhäslach Zwei Arbeiter verletzt

Walddorfhäslach / swp

Am Montagmittag sind zwei Arbeiter von einem Gerüst gefallen und dabei schwer verletzt worden. Gegen 14.45 Uhr waren die beiden Männer im Alter von 54 und 26 Jahren an einem Einfamilienhaus im Neubaugebiet in Walddorfhäslach in der Eschenstraße tätig, da stürzten sie aus noch ungeklärter Ursache zu Boden. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war das Gerüst nicht vorschriftsmäßig aufgebaut. Der Arbeitsbereich Gewerbe undUmwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.