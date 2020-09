Am Donnerstagabend, den 24.09.2020, seien drei Waggons eines Güterzugs im Bahnhofsbereich Bietigheim-Bissingen entgleist, so dass der Bahnhof zeitweise komplett gesperrt werden musste, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in der Nacht zum Freitag.

Unterbrechung des Fernverkehrs

Dies führte unter anderem zur Unterbrechung des Fernverkehrs zwischen Mannheim und Stuttgart und Karlsruhe und Stuttgart. Am späten Abend konnte der Bahnhof wieder weitgehend freigegeben werden.

Strecke Heilbronn - Bietiheim-Bissingen gesperrt

Die Strecke Heilbronn - Bietigheim-Bissingen ist allerdings weiterhin gesperrt, da die entgleisten Waggons vermutlich technische Anlagen beschädigt haben. Laut Website der Deutschen Bahn kommt es zu Zugausfällen zwischen Stuttgart und Heilbronn. Zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Heilbronn wurde ein Ersatzbusverkehr eingerichtet.

Weitere Zugausfälle

Fahrgäste werden gebeten, ihre Verbindungen zu überprüfen. Man rechne damit, dass die Störungen bis zum Freitagnachmittag bestehen blieben, sagte ein Bahn-Sprecher.