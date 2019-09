In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter versucht, einen Zigarettenautomaten in der Riedericher Straße zu sprengen. Es war gegen 1.55 Uhr, als Anwohner durch einen lauten Knall auf die Tat aufmerksam wurden. Die Detonation stammte vom Versuch, den Automaten aufzusprengen. Das Gerät hielt der Attacke jedoch Stand, so dass den Tätern weder der Zugriff auf das Geld noch auf die Zigaretten gelang. Laut Zeugen flüchteten unmittelbar nach der Tat zwei männliche Personen, offensichtlich dunkel gekleidete Jugendliche, mit normaler Figur und einer Größe von circa 170 cm, in Richtung Robert-Bosch-Straße. Auch wenn kein Diebesgut erlangt wurde, blieb an dem stark deformierten Automaten ein Schaden zurück, der auf rund 3000 Euro geschätzt wird. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Metzingen unter Telefon (0 71 23) 92 40 zu melden.