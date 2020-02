Aktuell ist die K1262 zwischen Erkenbrechtsweiler und dem Abzweig nach Owen wegen Straßenglätte in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es haben sich bereits mehrere Unfälle ereignet. An vielen Stellen in den Landkreisen Esslingen und Reutlingen ist es derzeit extrem glatt. Bitte vorsichtig fahren.

Auch im Zollernalbkreis wird vor Gefahr durch Blitzeis, Schneefall, insbesondere auf der Albhochfläche und B463, gewarnt.