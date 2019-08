Nach einer Vorfahrtsverletzung ist es am Donnerstagabend in der Neuffener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 26-jähriger Motorradfahrer war dort kurz nach 18.30 Uhr in Richtung Hülben unterwegs, als ein 53-jähriger Lenker eines Mercedes Vito aus einem Parkplatz über einen abgesenkten Bordstein auf die vorfahrtsberechtigte Neuffener Straße einbog. Der Motorradfahrer musste eine Vollbremsung einleiten und kam zu Fall, ohne dass es zuvor zu einer Berührung mit dem Pkw gekommen war. Der Biker trug leichte Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.