Nürtingen Vorfahrt missachtet

Nürtingen / swp

12 000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag entstanden. Zudem hat sich ein Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Ein 74-Jähriger war um 10.20 Uhr mit seinem Ford Focus aus dem Parkplatz beim Bahnhof auf die Oberboihinger Straße eingefahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 47 Jahre alten Fahrers eines Ford Transit. Durch die Wucht der Kollision wurde der Focus nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen und prallte noch gegen ein Verkehrszeichen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 47-Jährige klagte über leichte Schmerzen und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.