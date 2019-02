Wernau Vorfahrt missachtet

Wernau / swp

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen an der Kreuzung Bergstraße /Friedrichstraße ereignet hat. Ein 21-jähriger Wernauer war gegen 7.50 Uhr mit seinem VW Polo auf der Bergstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Friedrichstraße fuhr er ohne die Vorfahrt eines von rechts heranfahrenden VW Passat zu achten, in den Kreuzungsbereich ein. Die 45-jährige Passat-Fahrerin hatte keinerlei Möglichkeiten mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Unfallverursacher wurde beim Aufprall leicht verletzt, die 45-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten.