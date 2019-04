Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der Ulmer Straße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 22-Jähriger gegen 20.20 Uhr mit seinem Audi RS5 auf der Ulmer Straße in Richtung Ulmer Steige unterwegs. Dabei soll er als letztes von drei Fahrzeugen gefahren sein. Etwa auf Höhe der Feuerwehr sollen dann alle drei Fahrzeuge mit laut aufheulendem Motor stark beschleunigt haben. In einer Rechtskurve beim Jugendcenter verlor der 22-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei drehte sich der Audi, schleuderte über die Gegenfahrbahn und über den daneben verlaufenden Gehweg und knallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum, bevor er noch ein Hinweisschild überfuhr. Erst nach über 70 Meter brachte der Fahrer seinen völlig demolierten Wagen zum Stehen. Verletzt wurde er zum Glück nicht, allerdings ergaben sich bei der Unfallaufnahme Hinweise, dass der 22-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Er musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Audi wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Hinweisen zu den beiden anderen beteiligten Fahrzeugen. Verkehrspolizei Tübingen, Telefon (0 70 71) 972-86 60. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Metzingen, (0 71 23) 924-0, entgegen.