St. Johann Betrügerische Handwerker in St. Johann unterwegs

Eine Frau aus St. Johann ist Opfer von Betrügern geworden, die sich als Mitarbeiter eines existierenden Unternehmens ausgegeben haben.

Eine Frau aus St. Johann ist am Montag Opfer von noch unbekannten Betrügern geworden, die sich als Mitarbeiter eines tatsächlich existierenden Unternehmens ausgegeben und ihre Dienste als Rohrreiniger angeboten haben.

Die Frau hatte im Internet nach der Erreichbarkeit einer ihr namentlich bekannten Rohrreinigungsfirma gesucht, um eine Rohrverstopfung beheben zu lassen. Als sie auf den entsprechenden Namen stieß, war sie davon überzeugt, dass sich dahinter der ihr bekannte, seriöse Anbieter verbirgt und wählte die angegebene Rufnummer, ohne die Informationen auf der Internetseite näher unter die Lupe zu nehmen.

Hoher Geldbetrag verlangt

Ihr Gesprächspartner avisierte zwei Mitarbeiter. Tatsächlich fuhr gegen elf Uhr ein weißer, kleiner Kastenwagen mit zwei Personen in Arbeitskleidung vor, die sich dann - allerdings erfolglos - an dem Abfluss zu schaffen machten. Danach taten die Männer so, als ob sie für den Nachmittag einen Abpumpwagen der Stadt Münsingen ordern würden und verlangten über 1.000 Euro in bar für ihre bisherigen Anstrengungen. Mit der Kundin kamen sie überein, dass 500 Euro gleich übergeben werden und der Rest des Betrags am Nachmittag nach dem Einsatz des Abpumpwagens bezahlt wird.

Mit der ersten Rate machten sich die beiden Männer aus dem Staub. Nachdem zum vereinbarten Zeitpunkt kein Abpumpwagen vorfuhr und die Frau bei der Stadt Münsingen auf Anfrage die Auskunft bekam, dass es gar keinen städtischen Abpumpwagen gibt, flog der Betrug auf. Ein Rückruf bei der richtigen Firma brachte zu Tage, dass sich schon des Öfteren Betrüger als Angehörige des Unternehmens ausgegeben hatten.

Zeugen und Geschädigte gesucht

Die Ermittlungen hierzu dauern an. Das Polizeirevier Münsingen bittet unter Telefon (0 73 81) 93 640 um Hinweise auf die Verdächtigen und auch weitere Geschädigte, sich zu melden.