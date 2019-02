Esslingen Versuchter Raub auf Kiosk

Esslingen / swp

Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat das Polizeirevier Esslingen nach einem Unbekannten gefahndet, der am Dienstagmittag in der Berliner Straße einen Kiosk überfallen hatte. Die Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Ermittlungen. Im Verlauf dieser Ermittlungen ergaben sich weitere Fahndungshinweise, sodass bei den weiteren Fahndungsmaßnahmen kurz nach 14 Uhr ein mutmaßlicher Tatverdächtiger in einer Gaststätte in Bahnhofsnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.