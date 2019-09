Eine 29-Jährige war am Montag kurz nach 20.30 Uhr zu Fuß in der Hindenburgstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Etwa 20 Meter vor dem Bahnhofsplatz wurde sie von hinten von einem bislang unbekannten Täter an der Schulter angetippt.

Frau hält Handtasche fest – zieht sich aber leichte Verletzungen zu

Der Unbekannte griff sofort nach dem Riemen ihrer an der Schulter mitgeführten Handtasche und riss daran. Der Frau gelang es jedoch, die Tasche festzuhalten. Hierbei stürzte sie zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann rannte im Anschluss ohne Beute in Richtung Helferstraße/Feuerwehr davon.

Polizei bittet um Hinweise

Die 29-Jährige kam erst am Mittwoch zur Polizei. Sie gab an, dass der Täter etwa 20 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank ist. Er war bekleidet mit einer auffälligen, schwarz/weiß/rot gestreiften Kapuzenjacke sowie einer dunklen, knielangen Hose. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Metzingen unter Telefon 07123/92-40 erbeten.

