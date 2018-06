Kohlberg / swp

Ein Unbekannter versucht durch eine Terrassentür ins Haus zu gelangen.

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am frühen Samstagmorgen in der Metzinger Straße in Kohlberg über eine Metalltreppe Zugang auf das Garagendach und von dort über eine weitere Metalltreppe auf den Balkon eines Wohn-/Geschäftshaus verschafft. Dort versuchte der Täter laut Polizeiangaben mehrfach die Terrassentüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.