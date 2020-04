Offenbar mit dem Ziel, sie zu vergewaltigen, hat eine Unbekannter am späten Dienstagabend, kurz nach 23 Uhr, in Bernhausen auf dem zwischen Friedensstraße und Nürtinger Straße gelegenen Friedhof eine Frau angegriffen.

Frau zu Fuß in Richtung Nürtinger Straße

Die 35-Jährige war um 22.56 Uhr mit der S-Bahn aus Stuttgart am Bahnhof Bernhausen angekommen.

Zu Fuß wollte sie den Friedhof in Richtung Nürtinger Straße durchqueren. Auf dem Friedhofsgelände kam plötzlich ein Mann auf sie zu, weshalb die Frau wegrannte. Der Unbekannte holte sie aber nach wenigen Metern ein, brachte sie zu Boden, würgte sie und versuchte, sie zu überwältigen.

Polizei zur richtigen Zeit am richtigen Ort

In dem Moment betrat zufällig eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Filderstadt, die im Rahmen der Überwachung der Corona-Verordnung öffentliche Plätze überprüfte und glücklicherweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, den Friedhof. Der Täter ließ von seinem sich heftig wehrenden Opfer ab und flüchtete in Richtung Nürtinger Straße. Die 35-Jährige rief um Hilfe, rannte den beiden Polizeibeamten entgegen und schilderte, was passiert war. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und Polizeihundeführern konnte der Angreifer bislang nicht gefasst werden. Das Opfer wurde bei der Tat leicht verletzt. Der Rettungsdienst eine Klinik war aber nicht erforderlich.

Täterbeschreibung:

Der Täter wird wie folgt beschrieben:



● etwa 30 - 40 Jahre alt

● 175 - 180 cm groß

● dunkelhäutig

● sportliche Statur

● dunkle, lockige nach oben stehende Haare



Vermutlich trug er Bluejeans und eine braune, lederartige Jacke. Der Mann sprach schlechtes Englisch.

Kam der Täter mit der S-Bahn aus Stuttgart?

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter ebenfalls mit der S-Bahn aus Stuttgart kam und die Frau schon auf dem Weg vom Bahnhof zum Friedhof beobachtet haben und ihr gefolgt sein könnte. Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder andere Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zu melden. (ak)