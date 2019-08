Unfall in Ulm und Neu-Ulm Wegen des Handys: Frau springt in die Donau und wird vermisst

Am Wochenende ist in Ulm und Neu-Ulm nach einer vermissten Frau gesucht worden. Auch am Samstag und bis weit in den Sonntag hinein fanden Rettungskräfte bisher keine Spur der 31-Jährigen.