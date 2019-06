Die Polizei sucht derzeit nach dem 80-jährigen Erich Nuffer aus Neuffen, der aus der Medius-Klinik in Nürtingen vermisst wird. Er dürfte die Klinik in der Nacht zum Mittwoch gegen ein Uhr unbemerkt verlassen haben. Aufgrund einer Demenzerkrankung ist der Vermisste orientierungslos, weshalb die Polizei auch öffentlich nach ihm fahndet. Suchmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagenbesatzungen und Unterstützung eines Polizeihubschraubers verliefen bislang erfolglos. Der Mann ist 175-180 cm groß und schlank und hat kurze graue Haare. Er ist zwar Brillenträger, hat die Klinik aber ohne Brille verlassen. Auffallend ist, dass er nur mit einer dunklen Schlafanzughose und einem weißen Unterhemd bekleidet ist. Hinweise werden an das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon (0 70 22) 9 22 40 erbeten.