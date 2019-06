Themen in diesem Artikel Stuttgarter Straße

Ein Schaden in Höhe von zirka 20 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag in Metzingen entstanden. Ein 23 Jahre alter Mann befuhr mit einem 7er BMW um 17.30 Uhr die Stuttgarter Straße in stadtauswärtiger Richtung. An der Einmündung der Max-Eyth-Straße übersah er die rote Ampel. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem Nissan eines 26-Jährigen, der von der Max-Eyth-Straße nach links auf die Stuttgarter Straße abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.