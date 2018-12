St. Johann Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

St. Johann / swp

Am Samstag, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der K 6700 zwischen Sirchingen und Gächingen. Ein 83-jähriger Peugeot-Lenker wollte von einem Gemeindeverbindungsweg kommend die K 6700 überqueren und übersah dabei einen aus Sirchingen kommenden 74-jährigen Daimler-Fahrer. Der nicht angegurtete Verursacher kollidierte in der Kreuzungsmitte mit dem Daimler-Lenker und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 74-jährige Daimler-Lenker und seine 69-jährige Mitfahrerin wurden ebenso mit erheblichen Verletzungen in eine Klinik verbracht. Derzeit muss zudem von einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro- Euro an den beteiligten Fahrzeugen ausgegangen werden.