Aichtal-Grötzingen Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr (Zeugenaufruf)

Aichtal-Grötzingen / swp

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, auf der K 1222 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen noch Zeugen. Ein 64 Jahre alter Autofahrer fuhr mit seinem weißen Dacia Dokker aus Richtung Wolfschlugen kommend in Richtung Grötzingen. Kurz vor Grötzingen kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden, blauen VW Golf eines 30-Jährigen, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 5000 entstand. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten werden Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich unter Telefon (0 70 22) 92 240 zu melden.