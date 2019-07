Ein 23-jähriger Motorradfahrer hat am Donnerstagnachmittag bei einem Überholmanöver einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann fuhr mit seinem Leichtkraftrad gegen 15.20 Uhr auf der L 245 von Seeburg kommend in Richtung Hengen und setzte in einer unübersichtlichen S-Kurve zum Überholen eines vorausfahrenden Transporters an. Ein im Gegenverkehr fahrender, 74 Jahre alter Audi-Lenker versuchte beim Erkennen des Zweirads noch vergeblich, nach rechts auszuweichen. Dennoch kam es in der Folge zur Frontalkollision zwischen dem Audi Q3 und der Yamaha, bei der das Kraftrad in zwei Teile gerissen wurde. Ein Rettungswagen brachte den 23-Jährigen anschließend ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 10 000 Euro. Die Landesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten bis zirka 18.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.