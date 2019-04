Themen in diesem Artikel VW

Ein 40-jähriger Metzinger befuhr am Samstagabend gegen 19.40 Uhr mit seinem Seat Leon die Neugreuther Straße, als wiederholt ein von hinten dicht auffahrender VW Bora versuchte zu überholen. Der Fahrer des VW Bora gab durch beleidigende Handzeichen zu verstehen, dass er offensichtlich mit der Situation nicht einverstanden war. Circa auf Höhe des KBF Kindergartens setzte der VW Bora, trotz Gegenverkehrs, zum Überholen an und touchierte beim Einscheren den Seat Leon des 40-Jährigen. Als beide Fahrzeuge daraufhin anhielten, stieg der 45-jährige Fahrer des VW Bora aus und baute sich in bedrohlicher Haltung an der Fahrertüre des 40-Jährigen auf, woraufhin dieser sein Fahrzeug nicht verlies, sondern ein Foto vom Kennzeichen des VW Bora fertigte und die Polizei informierte. Als eine Streife des Polizeireviers Metzingen kurz darauf an der Anschrift des Fahrzeughalters eintraf, konnten sie den VW Bora in der Hofeinfahrt feststellen, die Kennzeichen waren jedoch entfernt worden. Da der Fahrzeughalter auf Klingeln nicht öffnete, wurde über den zuständigen Bereitschaftsrichter ein Durchsuchungsbeschluss eingeholt und die Feuerwehr Metzingen zum Öffnen der Türe gerufen. Noch während die Feuerwehr die Haustüre öffnete, versuchte der 45-Jährige über die Terrasse zu flüchten und lief dabei den bereits wartenden Polizeibeamten in die Arme. Der deutlich alkoholisierte Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde ebenfalls gleich einbehalten. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren.