Am Mittwochabend, den 16.12.2020, kurz nach 18 Uhr wurde die Feuerwehr Erkenbrechtsweiler zu einem schweren Verkehrsunfall Richtung Hochwang alarmiert. Zur Unterstützung wurde zudem die Feuerwehr Hülben und Lenningen an die Einsatzstelle entsandt.

Erkenbrechtsweiler: Kollision Untere Straße / Jahnstraße

An der Kreuzung Untere Strasse, Hartwald, Jahnstrasse kollidierte ein VW T4- Bus mit einem VW Passat. „Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher, leuchtete die Einsatzstelle aus und unterstützte den Rettungsdienst und Notarzt“, so Einsatzleiter Uwe Laderer. Beide Pkw-Fahrer wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und mit dem Rettungswagen in Kliniken transportiert. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Informationen nennen. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Verbindungsstrasse zwischen Erkenbrechtsweiler und Hochwang für den Verkehr voll gesperrt.