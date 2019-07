Eine beschlagene Windschutzscheibe hat am Sonntagabend zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten geführt. Ein 18-Jähriger befuhr um 19.30 Uhr mit seinem Peugeot die B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe Walddorfhäslach wollte der Fahranfänger die Lüftung seines Fahrzeugs einschalten, da die Windschutzscheibe beschlagen war. Durch die Ablenkung fuhr er auf den vorausfahrenden Opel Corsa einer 19-Jährigen auf. Die Verletzten mussten vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt.