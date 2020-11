Am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, ist es in Wernau zu einer Trunkenheitsfahrt und einem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 30-jähriger Daimler-Fahrer zunächst die B313 von Köngen kommend in Fahrtrichtung Plochingen. Hierbei fiel er einer hinter ihm befindlichen Fahrzeuglenkerin durch seine unsichere Fahrweise auf.

Randstein und Leitplanke angefahren

Nachdem beide Autofahrer die B313 an der Anschlussstelle Wernau verlassen hatten, befuhren sie weiter die Kirchheimer Straße in Richtung Wernau, als der Daimler-Lenker plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen den Randstein am Fahrbahnrand prallte und einige Meter später die dortige Leitplanke touchierte. Hierbei wurden zwei Leitplankenelemente leicht beschädigt. Der Daimler-Fahrer setzte aber seine Fahrt unbeeindruckt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, und die hinter ihm fahrende Zeugin verlor ihn dann in der Köngener Straße aus den Augen.

Fahrzeug auf Parkplatz zurückgelassen

Nachdem sie ihre Beobachtungen über den Notruf mitgeteilt hatte, konnte der unfallbeschädigte Daimler im Zuge der Fahndungsmaßnahmen verlassen auf dem Parkplatz beim Freibad Wernau festgestellt werden. Der Wagenlenker konnte nachfolgend durch eine Streife des Polizeireviers Kirchheim an seiner Wohnanschrift angetroffen und hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit überprüft werden. Hierbei konnte eine deutliche Beeinflussung durch Alkohol von mehr als 2 Promille festgestellt werden. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerscheins wurde beschlagnahmt. Am Daimler und der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

